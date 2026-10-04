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İzmir’de okul çatısında korkutan yangın

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ortaokulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İzmir’de okul çatısında korkutan yangın

Olay, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri ve siyah dumanı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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