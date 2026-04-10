HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de operasyona giden 3 polis bıçaklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında polis ekiplerine bıçakla mukavemet gösterildi. Çıkan arbedede 3 polis memuru bıçakla yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aranan bir şüpheliyi yakalamak için adrese giden polis ekiplerine, şüpheli ve yanındaki kişiler tarafından mukavemet gösterildi. Çıkan arbedede bıçakla saldırıya uğrayan 3 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

3 POLİS OPERASYONDA BIÇAKLANDI

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle direnen 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisler, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.