İzmir'de operasyona giden 3 polis bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aranan bir şüpheliyi yakalamak için adrese giden polis ekiplerine, şüpheli ve yanındaki kişiler tarafından mukavemet gösterildi. Çıkan arbedede bıçakla saldırıya uğrayan 3 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

3 POLİS OPERASYONDA BIÇAKLANDI

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle direnen 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisler, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır