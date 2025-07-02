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İzmir'de orman yangını... Çeşme’de 2 mahalle tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde , zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 mahalle tahliye edildi.

İzmir'de orman yangını... Çeşme’de 2 mahalle tahliye edildi

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’ndeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

İzmir de orman yangını... Çeşme’de 2 mahalle tahliye edildi 1

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 uçak ve 18 helikopterle havadan, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

İzmir de orman yangını... Çeşme’de 2 mahalle tahliye edildi 2

KOLLUK KUVVETLERİ ÇAĞRI YAPTI

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Ildır ve Germiyan mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte Germiyan’ın tamamı, Ildır’ın ise bir bölümü tahliye edilmeye başlandı.

(İHA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın İzmir orman yangını çeşme
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