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İzmir’de otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı mevkisinde meydana geldi. Rıdvan Gülenç yönetimindeki 06 YDK 06 plakalı otomobil, V.K. yönetimindeki 45 UE 797 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İzmir’de otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Öztürk’ün yaşamını yitirdiği, sürücü Gülenç’in ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülenç ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, Öztürk’ün cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

İzmir’de otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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