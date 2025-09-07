İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde mısır tarlasına düşen eğitim uçağındaki öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu (31), hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Eylül'de Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA ÇAKILDI

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

UÇAĞIN DÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI!

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

