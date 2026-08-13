HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de rüzgar gülü yanarak kullanılmaz hale geldi

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan bir rüzgar türbininde çıkan yangın sonucu türbin kullanılamaz hale geldi. Olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de rüzgar gülü yanarak kullanılmaz hale geldi

Olay, öğleden sonra Batı Anadolu Serbest Bölgesi yakınlarında yer alan bir enerji şirketine ait rüzgar enerjisi santralinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle rüzgar türbininin kanat bölümünde alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreyi yoğun siyah duman kapladı.

İzmir’de rüzgar gülü yanarak kullanılmaz hale geldi 1

RÜZGAR GÜLÜ ALEV ALDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler, yangının çevredeki araziye ve diğer tesislere sirayet etmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu. Alevlerin yükseldiği türbindeki yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Yangın sonucu rüzgar türbini kullanılamaz hale gelirken, olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bölgeye gönderme kararı aldılarABD savaşa mı hazırlanıyor? Bölgeye gönderme kararı aldılar
İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa ettiİYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.