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İzmir'de şafak operasyonu! Toplam 141 hükümlü gözaltına alındı

İzmir'de il genelinde 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı.

İzmir'de şafak operasyonu! Toplam 141 hükümlü gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da başlayıp ve 24 saat süren, yakalama kararı olan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Operasyona çevre ilçeler dahil il genelinde toplam 200 personel katıldı. Saat 05.00'te başlayan ve 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti-yapma-kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler adli mercilere teslim edildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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