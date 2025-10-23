İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça'da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçedeki bazı dereler de taştı. Bölge halkı, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için ellerinde fırçalarla önlem almaya çalıştı.

Sağanak ve dereden taşan sular nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri ile zemin kattaki evleri su bastı. Sürücüler suyla dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı noktalarda ise sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği görüldü. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"32 YILDIR BURADA YAŞIYORUM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi.

Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.