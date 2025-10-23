HABER

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça'da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça'da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 1

Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 2

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçedeki bazı dereler de taştı. Bölge halkı, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 3

Esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için ellerinde fırçalarla önlem almaya çalıştı.

Sağanak ve dereden taşan sular nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri ile zemin kattaki evleri su bastı. Sürücüler suyla dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 4

Bazı noktalarda ise sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği görüldü. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 5

Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"32 YILDIR BURADA YAŞIYORUM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi.

İzmir de sağanak yağış hayatı felç etti! Foça da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü 6

Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

