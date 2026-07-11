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İzmir’de sahte beyaz eşya servisi çetesine operasyon

İzmir’de, internet üzerinden kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

İzmir’de sahte beyaz eşya servisi çetesine operasyon

İzmir genelinde çok sayıda vatandaşın, beyaz eşya tamiri için internet arama motorlarında buldukları 0850’li numaraları arayarak ulaştıkları kişilerce mağdur edildiği şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmiş gibi göstererek vatandaşlardan haksız yere yüksek miktarlarda servis ücreti aldıkları belirlendi.

Artan şikayetler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düğmesine basıldı. Herhangi bir tamir işlemi yapmadıkları halde vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakılırken, 6 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.I. adli kontrol şartıyla salıverildi; B.C.D., İ.S., B.S., S.Y. ve D.S. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı
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