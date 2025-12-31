İzmir'de sahte içki operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3,5 ton etil alkol ile 600 şişe sahte içki ele geçirildi, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, sahte içki tespit edilen 4 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır