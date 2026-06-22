HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir’de Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltında

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasında, İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı.

İzmir’de Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltında

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bugün yapılan operasyonda, E.U. gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.U.'nun işlemleri sürüyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen 17 Haziran’da Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

19 Haziran’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbir uygulamasıyla, şirket çalışanı M.C.H. ile birlikte serbest bırakılmıştı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalar Belediye Başkanı Akpolat için tutuklama talebiAdalar Belediye Başkanı Akpolat için tutuklama talebi
Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varKanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Seferihisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar

Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.