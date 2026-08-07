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İki gündür haber alınamayan kadın evde bu halde bulundu!

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Kütahya'da yaşayan 72 yaşındaki bir kadın kapısına konulan yemekleri iki gün boyunca almayınca komşuları ekiplere haber verdi. Balkondan giren ekipler kadını çöp yığınları içinde hareketsiz buldu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kütahya'da yalnız yaşayan ve komşularının 2 gündür haber alamayınca ihbarda bulunduğu Şerife D. (72), evindeki çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki gündür haber alınamayan kadın evde bu halde bulundu! 1

KAPISINA KOYULAN YEMEKLERİ ALMADI

Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İki gündür haber alınamayan kadın evde bu halde bulundu! 2

ÇÖP YIĞINLARININ İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.

İki gündür haber alınamayan kadın evde bu halde bulundu! 3

DURUMU İYİ! EV TEMİZLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından adrese gelen belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya çöp yaşlı kadın
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