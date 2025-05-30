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İzmir'de sır olay! Metruk binada siyah poşetler içinde 3 insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan metruk binada, siyah poşetler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kafatasları ve kemikler ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

İzmir'de sır olay! Metruk binada siyah poşetler içinde 3 insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu

İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki 4 katlı bir bina bir süre önce boşaltıldı. Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi.

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KAFATASLARINI HURDACILAR BULDU

Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.

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Poşetleri kontrol eden hurdacılar, içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası olduğunu görünce, durumu polise bildirdi.

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ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bornova kafatası
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