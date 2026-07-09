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İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Sokaktaki dehşet anları kameraya yansıdı.

İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan grup, sokak ortasında adeta dehşet saçtı.

İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı 1

İKİ ŞEHİR MAGANDASI SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI

Çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan saldırganların sokak ortasında ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı. Sokaktaki büyük paniğe aldırış etmeyen saldırganların, eylemi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki silahlarla birlikte koşarak olay yerinden kaçması da saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı 2

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında, sokak ortasında terör estiren şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi.

İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı 3

M.Z. (55) ve B.K. (51) isimli şüpheliler suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir silahlı saldırı
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