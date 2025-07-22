İzmir'de su kesintisi! 17 mahalleye 24 saat su verilemeyecek

İZSU'dan Duyuru: Konak Üçyol Metro İstasyonu İnşaatı Nedeniyle Zorunlu Su Kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), İzmir'in önemli bir bölümünü etkileyecek su kesintisiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat alanında gerçekleştirilecek olan kritik altyapı bağlantı çalışmaları nedeniyle, şehrin 17 mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Kesintinin, 22 Temmuz Salı günü sabah saat 09:00'da başlayıp, 23 Temmuz Çarşamba günü sabah saat 09:00'da sona ermesi planlanıyor. Bu durum, özellikle yaz sıcaklarının etkili olduğu bu günlerde İzmirliler için önemli bir sınav niteliği taşıyor. İZSU'nun resmi internet sitesi (www.izsu.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde sıralandı: Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde yeterli miktarda su depolamaları ve İZSU'nun yapacağı ek duyuruları takip etmeleri önemle rica ediliyor.

Yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesi durumunda kesintinin belirtilen süreden önce sona erebileceğini de vurguladı. Ancak, olası gecikmelerin yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı. İZSU, kesinti süresince vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtirken, kesintinin ardından suyun ilk saatlerde bulanık akabileceği ve bu durumun kısa sürede normale döneceği bilgisini de paylaştı. Bu durumun, şebekedeki basınç değişikliklerinden kaynaklandığı ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağı ifade edildi. Bu planlı su kesintisi, İzmir'deki altyapı çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor. Şehrin daha modern ve güvenilir bir su şebekesine kavuşması için bu tür çalışmaların zaman zaman yapılması gerektiği belirtiliyor. İZSU yetkilileri, vatandaşların gösterdiği anlayış için teşekkür ederken, kesinti süresince yaşanabilecek her türlü sorun için çağrı merkezlerinin 7/24 hizmet vereceğini de hatırlattı.

İzmir'deki bu kritik su kesintisi, hem planlama hem de uygulama aşamasında titizlikle yönetilmesi gereken bir süreç. Vatandaşların bilinçli davranarak su tasarrufuna özen göstermesi ve İZSU'nun duyurularını takip etmesi, bu sürecin sorunsuz atlatılmasına katkı sağlayacaktır. Umarız, çalışmalar planlandığı gibi ilerler ve İzmirliler en kısa sürede suya kavuşur.