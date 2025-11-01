İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Dün yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 611 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 18 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ., gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır