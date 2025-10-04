HABER

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 33 bin adet sentetik hap ele geçirildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir aracın gizli bölmelerine zulalanmış 33 binden fazla sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu çocuk olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen O.A. (21) isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri aracında gizleyerek satışa sunduğu yönünde bilgi edinen ekipler, belirlenen aracı durdurarak arama yaptı.

33 BİN 354 SENTETİK ECZA VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere zulalanmış 33 bin 354 adet sentetik ecza maddesi ile 7 parça halinde satışa hazır toplam 160,7 gram esrar bulundu.

BİR ÇOCUK ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.Y. (16) isimli Suriye uyruklu çocuk da ekipler tarafından yakalandı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmaların kapsamında, şüpheli O.A. ve T.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

