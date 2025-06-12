İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün Goncalar Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 1 kilo 340 gram esrar, 12 gram kokain, 2 sentetik hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 10 bin 505 TL nakit para ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.E. (23), D.C. (29) ve T.Y. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.C. ve T.Y. isimli şüpheliler tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır