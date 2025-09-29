HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

İrfan Öngen (48) idaresindeki tır, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen tır, viyadükte asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü Öngen, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandıKırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İzmir Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.