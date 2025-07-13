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İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

Dalyan Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile Çeşme Kolluk Destek Tim Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında batan motoryatın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay sırasında motoryatta bulunan personelin ifadesinde, sabah saatlerinde teknede elektrik olmadığını, sigortayı açtığını, bir süre sonra makine dairesinden dumanların gelmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Personelin, aniden bir alevlenme olduğunu ve hızla yangının büyüdüğünü aktardığı belirtildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın İzmir
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