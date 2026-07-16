İzmir’de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisini aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 196 bin 560 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 1 kilo 20 gram sentetik bonzai hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.F., O.S. ve Ö.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır