HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 39 kilo kokain ile 21 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen bir adres ile bir araca yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adres ve araçta yapılan aramalarda 39 kilo kokain ve 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur’da motosiklet çaldı, Isparta’da yakalandıBurdur’da motosiklet çaldı, Isparta’da yakalandı
Samsun’un nisan ayı trafik kaza bilançosu: 1 ölü, 576 yaralıSamsun’un nisan ayı trafik kaza bilançosu: 1 ölü, 576 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.