İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen bir adres ile bir araca yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adres ve araçta yapılan aramalarda 39 kilo kokain ve 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



