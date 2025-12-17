İzmir'deki börekçide skandal görüntü! Fare, tezgahta cirit attı

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti.

TEPSİLERİN ARASINDAKİ FARE KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Börek tepsilerinin arasında gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GELDİ: "TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır