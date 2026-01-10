İzmir'deki feci kazada ağır yaralanan yazar yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 8 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Feci kaza sırasında kaldırımda yürüyen yazar Rabiye Yıldırım (68), savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Rabiye Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yazar olduğu öğrenilen Rabiye Yıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Hamdibey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, Rabiye Yıldırım'ın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır