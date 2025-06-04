İzmir'deki grev çıkmazı hız kesmeden devam ediyor! Belediye Başkanı Tugay duyurdu: Anlaşma sağlanamadı

İzmir'de günlerdir süren grev çıkmazı hız kesmeden devam ediyor. DİSK VE İzmir Büyükşehir Belediyesi Tugay arasındaki görüşme sona eren görüşmede, anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.



Tugay şunları ifade etti:

"ÖNCEKİ RAKAMLARIN DA ÜSTÜNE ÇIKTIK"

"Bugün Ankara'ya gitmiştim. Döndüm. Görüşmeyi yaptık. Şunu söyleyeyim daha önce konuştuğumuz rakamların üzerinde bir rakamla anlaşmaya çalışıyoruz. İlk altı ay 30 ikinci altı ay 19 artış verdik. Yan haklarda da işe devam ve rapor pirimi hariç diğer haklar korundu. Daha önce telaffuz ettiğim rakamların üzerine çıkmış olduk fakat burada maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım.

"SİYASET KOKAN LAFLAR EDİLİYOR"

Günlerdir Belediyenin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumu anlatmaya çalışıyorum. Arkamızda da İzmir halkı diyor ki belediyeyi sıkıntıya sokacak anlaşmaya imza atma diyor. DİSK temsilcileri yöneticileri siyaset kokan laflar ediyorlar. Siyasete malzeme edilmeye çalışılıyor. Açıkçası kimin ne kadar siyasi niyetlerle bu işa dehil olduğunu çözemez hale geldik. Şuba başkanlarından birisi kurultay delegemiz. Ben şimdi bunlardan ari olarak Belediye Başkanı olarak baktığımda siyaset yapmadığıma eminim. Amacım siyaset yapmak değil belediyeyi yönetmek.

"HİZMET İÇİN BÜTÇEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Sorumluluğum İzmirlilere karşı. Şehrin hizmete ihtiyacı var. O hizmet için bütçeye ihtiyaç var. Diğer taraftan arkadaşlarımızın ücretlerinin düzenli ödenmesine ihtiyaç var. Bu denklemde her şeyin yerine oturması zorlanacak bir limit var. Biz bu limiti zorladık. Önümüzdeki günlerde şu konuştuğumuz rakamlar da bize zorluk çıkaracak rakamları.

Bizim sendikadan beklentimiz kurumun, Türkiye'nin şartlarını görmesi. İzmir halkını sıkıntıya sokmaması, anlayışla karşılaması ve imzayı atması. Ben bu akşam sadece ve sadece pazarlığın başka boyutuyla bizimle muhatap olan insanlar gördüm. Bana Türkiye'nin halinden İzmir'in halinden anlayacak insanlar lazım. Beni anlamalarını istemiyorum ama bu toplumu bu şehri bu ülkeyi anlamak zorundalar. Belediye bütçesini en doğru en adaletli nasıl kullanırız onu konuşuyoruz.

"SENDİKAL ANLAŞMA DIŞI NİYETLER VAR"

Bana en acı gelen şu ki, şu önerdiğimiz rakamlarla geldiği rakamlar hiçbir sendikanın şimdiye kadar imzalamadığı rakamlar. Biz bu süreçte karşımızda sadece değişik niyetleri olan sendikal anlaşma dışı niyetleri olan, iktidar güç mücadelesi veren gruplar görüyoruz. Kamuoyuna yansıyan siyasi açıklamalar herkesin malumu. Ben halkımıza hizmet etmeye çalışıyorum.

"GÖRÜŞMEMİZ VE ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bu durum çok dramatik bir durumdur. Günlerdir arkadaşlarımız bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Bana bugün belki anlaşabiliriz dediler geldim ancak anlaşmayı zora sokmak içi bir şeyler söyleyen grup gördüm. Bu durumu önce bu sendikalara umut bağlayan, sonuç bekleyen çalışanlarımıza havale ediyorum. Sonra da İzmir halkının takdirine havale ediyorum. Diyorlarsa da ki bu arkadaşların yaptığı doğrudur lütfen gelsin bana söylesin. Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir."