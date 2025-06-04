İzmir'deki grevin yedinci gününde işçiler sandığa gidiyor! Cemil Tugay son teklifi oylanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması üzerine 23 bin işçinin başlattığı grev yedinci gününe girdi.

SON TEKLİF: İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 30, İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 19 ZAM

Dün taraflar bir kez daha bir araya gelmiş ve bu görüşmede de anlaşma çıkmamıştı. İşveren önceki teklifini yükselterek işçi ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için de yüzde 19 zam önermiş ancak sendika yetkilileri teklifi kabul etmemişti.

"BU KİŞİLERLE GÖRÜŞME YOLU KAPANMIŞTIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİLER SANDIĞA GİDİYOR! TUGAY'IN SON TEKLİFİ OYLANACAK

Bayrama bir gün kala İZELMAN işçilerinin, son teklif için sandık kurma kararı aldığı ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son teklifi işçilerin oylarına sunulacak.

Genel hizmetler, otopark, özel eğitim, itfaiye ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren İZELMAN, yaklaşık sekiz bin kişiyi istihdam ediyor. Bu sayı grevdeki işçilerin üçte birine denk geliyor.