İzmir'deki hain saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İzmir'de şehit edilen polislerimize başsağlığı dileyen Erdoğan, "Saldırının faili olarak 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır." diye konuştu.

"BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMAKTADIR"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün İzmir'den hepimizi sarsan bir haber aldık. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının faili olarak 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır.

Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 81 ilimizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz.

"EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ANA TEMASI AİLE VE YEŞİL VATAN OLARAK BELİRLENDİ"

Eğitim ordumuzun tüm şehitlerini rahmetle, şükranla anıyorum. Hükümetimizin en büyük yatırımı eğitimdir.

Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.

İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

'EVLATLARIMIZ AYDINLIK YARINLARIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI'

Maarif ordumuzun öncü ve aktif önderi olan öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır.

Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz. Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.

Oku, düşün, uygula, neticelendir.... Bize göre başarının sırrı işte bu formülde gizlidir. Hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla bizim, öğretmenlerinizin, ailenizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvanç kaynağı olacaksınız. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz."