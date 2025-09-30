HABER

İzmir'deki karakol saldırısından bir acı haber daha: Şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ yaşamını yitirdi. Böylelikle hain saldırı sonucu şehit sayısı 3’e yükselmiş oldu.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polisler ile saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.

İzmir deki karakol saldırısından bir acı haber daha: Şehit sayısı 3 e yükseldi 1

Muhsin Aydemir

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan Eren Bigül, yaralı olarak yakalandı.

İzmir deki karakol saldırısından bir acı haber daha: Şehit sayısı 3 e yükseldi 2

Bigül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül'ün sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca Bigül'ün yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında Eren Bigül ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Bigül'ü annesi A.B. ile babası Nuhver Bigül'ün de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Eren Bigül'ün olayda kullandığı silahın, babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.

İzmir deki karakol saldırısından bir acı haber daha: Şehit sayısı 3 e yükseldi 3

17 TUTUKLAMA

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 11 ve 12 Eylül'de peyderpey adliye sevk edildi. Saldırgan Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül'ün de aralarında bulunduğu 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli tutuklandı. Saldırı ile ilgili bugün acı bir haber daha geldi. Saldırganın yaraladığı polis memurlarından Ömer Amilağ, bugün tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde şehit oldu. Böylece saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

(DHA)

