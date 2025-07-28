İzmir'deki orman yangınında kaplumbağalar alevlerin arasından kurtarıldı!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir vatandaş orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağaları kurtardı.
Kaplumbağalardan birini kurtaran Hakkı Han (18), "İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım" dedi.
Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçlarının söndürme çalışmalarına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.
(DHA)
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