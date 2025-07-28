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İzmir'deki orman yangınında kaplumbağalar alevlerin arasından kurtarıldı!

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İzmir'deki orman yangınından yürek ısıtan görüntüler paylaşıldı. İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalardan birine bir vatandaş su içirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir vatandaş orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağaları kurtardı.

"ATEŞİN İÇİNDEYDİ"

İzmir deki orman yangınında kaplumbağalar alevlerin arasından kurtarıldı! 1

Kaplumbağalardan birini kurtaran Hakkı Han (18), "İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım" dedi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir deki orman yangınında kaplumbağalar alevlerin arasından kurtarıldı! 2

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçlarının söndürme çalışmalarına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

İzmir deki orman yangınında kaplumbağalar alevlerin arasından kurtarıldı! 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa
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