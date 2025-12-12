İzmir'deki parkta dehşet! 16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş., bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINDA

Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇOCUK SUÇLULARLA İLGİLİ DÜZENLEME

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta bıçaklanıp öldürülmesinin ardından suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin gerekliliği konusu daha fazla gündeme geldi.

Söz konusu düzenlemelerin 11. Yargı Paketi içinde yer alması ve 15-18 yaş grubu için adam öldürmenin ceza üst sınırının artırılması planlanıyordu. Ancak cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler son anda o paketten çıkarıldı.

Çocuklarla ilgili daha fazla araştırılmanın yapılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

EĞİTİM İZLEME RAPORU'NDA ÇARPICI VERİLER

Akran zorbalığı ise her geçen gün artıyor.

2025 Eğitim İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 68’i kendi veya çevresindeki bir çocuğun zorbalığa uğradığını belirtiyor.

Verilere göre, her dört çocuktan biri zorbalığa uğrarken 800 bin çocuk eğitim hayatının dışında kalıyor.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖNLEM

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Buna göre, okul içi yaş farklılıklarını en aza indirmek için okula başlama yaşı yeniden düzenlenecek. 69 ay olan ilkokula başlama yaşının 72 aya çıkarılması gündemde.Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır