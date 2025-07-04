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İzmir'deki yolsuzluk operasyonu... 137 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika! İzmir'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki 137 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'deki yolsuzluk operasyonu... 137 kişi adliyeye sevk edildi
Doğukan Akbayır

Son dakika! İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 137 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer Yolsuzluk İzmir
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