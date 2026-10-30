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İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat

İzmir'de Kemalpaşa merkezli 6.7 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan geniş katılımlı Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Deprem Tatbikatı yapıldı. Afet ve acil durumlara müdahale hazırlıklarının sınandığı tatbikatta 2 bin 198 personel görev aldı.

İzmir depreminin 6'ıncı yılında dev tatbikat

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin 6'ıncı yıl dönümünde düzenlenen İzmir Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Deprem Tatbikatı, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sevk ve idaresinde yapıldı.
İzmir depreminin 6 ıncı yılında dev tatbikat 1

İZMİR'DE DEPREM TATBİKATI

Tatbikat ile afet ve acil durumlara müdahale hazırlıklarının denenmesi, Ege Bölgesi'nde meydana gelebilecek muhtemel bir depremde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin intikali ile il ve ilçe AFAD yönetim merkezlerinin afet süreçlerine katılımı amaçlandı. Senaryo gereği yaşanan depremin ardından Afet Koordinasyon Kurulu üyeleri, AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci'nin verdiği brifing ile başlayan tatbikatta Vali Elban, depremden etkilenen ilçe kaymakamlarıyla video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak, son durum hakkında bilgi aldı.
İzmir depreminin 6 ıncı yılında dev tatbikat 2

2 BİN 198 PERSONEL VE 486 ARAÇ SAHAYA İNDİ

Tatbikata İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Uşak, Denizli, Balıkesir ve Muğla'dan sevk edilen ekipler de katıldı. Tatbikatta toplam 2 bin 198 personel, 1 helikopter ve 486 araçla Balçova, Buca ve Torbalı'daki enkazlarda müdahale çalışmaları yürütüldü. Ayrıca Aliağa ilçesindeki bir tesiste Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) olayına müdahale edilirken, Menemen'de çıkan yangında çiftlik hayvanlarının tahliyesi ve suda arama kurtarma faaliyeti icra edildi.

Senaryo gereği Buca'daki enkaz bölgesine gelen Vali Elban, arama kurtarma köpeklerinin tespit ettiği yaralıların hava ve kara yoluyla tahliye edilmesini takip etti. Programda 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için Kur'an-ı Kerim okunup, saat 14.51'de saygı duruşunda bulunuldu.
İzmir depreminin 6 ıncı yılında dev tatbikat 3

ŞEHİRLERİN DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ VURGULANDI

Deprem öncesi hazırlıkların önemine dikkat çeken Vali Süleyman Elban, şehirlerin ve binaların dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Afetlerle ilgili süreç afet öncesi hazırlık, afet sırası ve afet sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Son 2 yılda ülke genelinde 450 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi, deprem sonrası süreçteki başarımızı gösteriyor. Ancak asıl amacımız binalarımızı ve yaşadığımız alanları dirençli hale getirerek, afet anındaki ve sonrasındaki kayıpları minimize etmektir. Su yatağını boş bırakmak, bina kalitesini ve zemin durumunu doğru planlamak zorundayız. Önceden tedbir aldığımızda doğa olayları felakete dönüşmeyecektir."

İzmir depreminin 6 ıncı yılında dev tatbikat 4

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Şehrin afetlere karşı hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Sorunlu yapılarla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütmeyi hedefliyoruz. Şehrimizi çok yakın bir zamanda afetlere karşı çok daha dirençli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konut projelerinin güvenliğine değinen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bayraklı'da inşa edilen 5 bin konutta vatandaşlarımızın güvenle oturduğunu görüyoruz. Sene sonuna kadar farklı ilçelerde 21 bin sosyal konutun planlaması gerçekleşecek" diye konuştu.
İzmir depreminin 6 ıncı yılında dev tatbikat 5

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman desteğe hazır olduğunu ifade eden Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise, tüm imkanlarıyla halkın hizmetinde ve yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir tatbikat
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