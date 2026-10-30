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Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Aksaray’da otomobil ve traktör çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Çaldığı traktör ve otomobille yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, odun pazarındaki bir dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, çaldığı traktörle demir kapıyı kırıp çıkartarak kaçtı. İş yerinden otomobil ve traktörün çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı 1

HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

İhbar üzerine olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit eden polis, şahsın 17 ayrı suç kaydı olan A.S. (34) olduğunu tespit etti.

Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı 2

TUTUKLANDI

Yapılan operasyonla müstakil bir evde çaldığı traktör ve otomobille yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Aksaray
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