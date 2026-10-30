Bakan Fidan, ABD’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere ABD’nin Georgia eyaletine geldi.
Atlanta kentinde gerçekleştirilen toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açılış konuşmasıyla başladı. Rubio, konuşmasında dünyanın küresel enerji, gıda tedariki, ticaret ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Rubio’nun konuşmasının ardından toplantının basına kapalı kısmına geçildi.
Bakan Fidan’ın temasları kapsamında ABD’li mevkidaşı Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmantha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.