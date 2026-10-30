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Bakan Fidan, ABD’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Atlanta kentinde gerçekleştirilen toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açılış konuşmasıyla başladı.

Bakan Fidan, ABD’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere ABD’nin Georgia eyaletine geldi.

Bakan Fidan, ABD’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı 1

BAKAN FİDAN'DAN ABD’DE G20 TRAFİĞİ

Atlanta kentinde gerçekleştirilen toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açılış konuşmasıyla başladı. Rubio, konuşmasında dünyanın küresel enerji, gıda tedariki, ticaret ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Rubio’nun konuşmasının ardından toplantının basına kapalı kısmına geçildi.

Bakan Fidan, ABD’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı 2

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Fidan’ın temasları kapsamında ABD’li mevkidaşı Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmantha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
G20 Hakan Fidan abd
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