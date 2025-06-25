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İzmir Foça'da orman yangını! Kilometrelerce öteden görülüyor

İzmir'in Foça ilçesinde kilometrelerce öteden görülen bir orman yangını çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Foça'da orman yangını! Kilometrelerce öteden görülüyor

İzmir'in Foça ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.36'da orman yangını başladı.

Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi. Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

VALİ ELBAN: "YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve Foça ilçesi sınırlarını geçen orman yangını devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, havadan 7 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra kara araçları ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Aliağa Horozgediği mevkiinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Bozköy Mahallesi'nden Foça ilçesi sınırlarına ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 14 helikopter ile havadan, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA karadan alevlere müdahale ediyor. Aliağa Belediyesi'ne bağlı ekipler de yangın bölgesinde görev alıyor. Bu arada, söndürme ekipleri alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmaması için büyük çaba sarf ediyor. Tehlike altındaki bazı evlerin boşaltıldığı ifade ediliyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdürdüğünü belirtti. Emniyet, Jandarma ve İtfaiye ekipleri ile birlikte 450 personelin alanda görev yaptığını aktaran Vali Elban, "Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Foça orman yangını
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