İzmir Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 seviyesinde seyredecek. Hafif rüzgar, dışarıda konforlu bir gün sunacak. Rahat ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek önemli. Öne çıkan benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Uygun giyinmek günü daha keyifli hale getirebilir.

Ufuk Dağ

1 Ocak 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu açık ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4 km/saat seviyelerinde olacak. Gün doğumu saat 07:22'de, gün batımı ise 18:32'de gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, açık bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almak faydalı olacaktır. Nem oranı %60 civarında olduğu için, terleme hissi oluşabilir. Rahat ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir.

2 Ocak Cuma günü, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı yine %60 civarında seyredecek. 3 Ocak Cumartesi günü de hava sıcaklıkları aynı seviyede kalacak. 4 Ocak Pazar günü yine sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında olacak ve nem oranı %60 civarında seyredecek.

Bu dönemde sabahları hava serin olacak. Öğle saatlerinde ise ılıman bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gün ilerledikçe, çıkarabileceğiniz bir katman bırakmak iyi bir fikir. Ayrıca, nem hissi nedeniyle rahat kıyafetler tercih edilmelidir.

İzmir'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Uygun kıyafetler seçerek ve hava koşullarına göre önlemler alarak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.

