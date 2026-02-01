HABER

İzmir Hava Durumu! 01 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişirken, hava çok bulutlu olacak. Öğleden sonra yüksek ihtimalle sağanak yağış görülecek. Rüzgarın hızı artacak ve hava koşulları kötüleşebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında seyrederken, sağanak yağışlar ve çok bulutlu günler bekleniyor. Kalın giysiler ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Taner Şahin

İzmir'de 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde değişken olacak. Bu durum gün boyunca devam edecek. Hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10–11 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra sıcaklıkların 15 dereceye çıkması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel.

Rüzgar sabah saatlerinde hafif esmesi bekleniyor. Öğleden sonra rüzgarın hızı artacak. Yağışların etkisi de artabilir. Hava koşullarının daha da kötüleşmesi olasıdır. Günün ilerleyen saatlerinde bu durumu göz önünde bulundurmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağışlar görülebilir. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olması tahmin ediliyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olması öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Günün erken saatlerinde kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde de hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı havalarda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak ıslanmaktan koruyacaktır.

Sonuç olarak, İzmir'de 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah saatleri çok bulutlu. Öğleden sonra yer yer sağanak yağış var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağına hazırlıklı olmak gerekir.

