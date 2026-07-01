İzmir Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 38 - 39 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %20 civarında tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklığı daha bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava tamamen açık kalacak.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra belirginleşebilir. Dışarı çıkarken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da cilt sağlığını korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığının 38 - 39 derece olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 37 - 38 derecede seyredecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar için özel önlemler alınmalıdır. Sıcak çarpması riskine karşı serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ağır yemeklerden kaçınılmalı, düzenli olarak su içilmelidir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar da iç mekanlarda rahatlık sağlayabilir.

İzmir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir.