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İzmir Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyu sıcaklık 30-32 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde 35 dereceye ulaşabilecek. Nem oranı %50 civarında seyredecek ve rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Sıcak havada dışarıda olanların bol su içmesi, hafif giysiler giymesi ve güneşten korunma önlemleri alması önem taşıyor. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekiyor.

İzmir Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 35 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum, sıcaklık hissini artırabilir. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olacak. Hafif bir esinti sağlanacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30 ile 32 derece arasında seyredecek. 4 Ağustos Salı günü bu değer 31 ile 33 dereceye yükselecek. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 32 ile 34 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yine %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı da 10 km/saat olacak.

Sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda olmak zorunda olanlar dikkatli olmalıdır. Bol su içmek şarttır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmeli.

İzmir'deki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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