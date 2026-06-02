İzmir Hava Durumu! 02 Haziran Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 16 km/saat civarında ve güneyden esecek. Nem oranı %86 seviyelerinde olacak. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

3 Haziran Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 22 km/saat kadar olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %91 seviyelerinde kalacak. 4 Haziran Perşembe günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 25 km/saat civarında esecek. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak.

5 Haziran Cuma günü de hava güneşli seyredecek. Sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı 28 km/saat seviyesinde olacak. Rüzgar güneyden esecek. Nem oranı %83 seviyelerinde görülecek. Açık hava etkinliklerini planlayabilirsiniz. Yüksek nem oranları terlemeyi artırabilir. Bol su içmeyi unutmayın. Hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Rüzgarın hızı arttıkça, açık alanlarda dikkatli olmakta yarar var. Güney yönünden esen rüzgarlar, deniz kenarlarında hafif dalgalanmalara neden olabilir. Denize girmeyi planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. İzmir'de hava durumu önümüzdeki günlerde güzel geçecektir. Bu güzel havayı değerlendirmek için plan yapabilirsiniz. Hava koşullarına uygun önlemler almayı ihmal etmeyin.