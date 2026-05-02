İzmir Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerinin altında bir seyir izliyor. Gün boyunca genel olarak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı, hissedilen soğuk havayı artırabilir. Kuzey yönünden esecek rüzgar, saatte 32 kilometre hızla ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek, bu nedenle güncel hava tahminleri dikkate alınmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu mevsim normallerinin altında. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Bu, hava hissiyatını daha soğuk yapabilir. Rüzgar kuzey yönlerden esiyor. Rüzgar saatte 32 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mayıs Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında değişecek. 5 Mayıs Salı günü hava daha sıcak. Sıcaklıklar 8 ile 20 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler giyilmelidir. Şapkalar kullanmak faydalı olacaktır.

İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak en doğrusu olacaktır.

