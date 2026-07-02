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İzmir Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık 31-32 derece arasında seyredecek. Nem oranı ise %20-25 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan 6-7 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava benzer sıcaklıklarla devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, bol su içmesi ve hafif giysiler giymesi önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak, serin alanlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 31 - 32 derece civarında seyredecek. Nem oranı %20 - %25 arasında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 6 - 7 kilometre hızla hareket edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 31 - 32 derece olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 30 - 31 derecelik bir hava bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olacağı öngörülmüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalınması önerilir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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