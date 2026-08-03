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İzmir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 31-32 derece arasında, gece ise 20-21 derece olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor ve hızı saatte 8-17 kilometreyi bulacak. Nem oranı %50 civarında seyrederken, önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu sıcak havalarda güneşten korunmak için bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi, hava durumu oldukça sıcak. Hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31 - 32 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 20 - 21 derece olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 8 - 17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:15, gün batımı saati 20:20 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31 - 32 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 32 - 33 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 9 - 17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerine ulaşacak.

Bu sıcak hava koşullarında güneşli saatlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çalışmak önerilir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarını dikkate alarak planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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