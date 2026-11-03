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İzmir Hava Durumu! 03 Kasım Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Kasım 2026 tarihi, güneşli ve ılıman bir hava ile başlıyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün ilerledikçe bulutlar artacak, fakat bu durum keyfi etkilemeyecek. Hafta boyunca sıcaklık 18 ile 24 derece arasında dalgalanacak. Özellikle perşembe ve cuma günleri bulutlanma artacak. Dışarıda zaman geçirenler için güneş kremi ve uygun giysilerle hazırlıklı olmak önemli. İzmir, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor.

İzmir Hava Durumu! 03 Kasım Salı İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 03 Kasım Salı 2026. İzmir’deki hava durumu oldukça ilgi çekici. Güne güzel bir başlangıç yapıyoruz. Hava, 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneşli başlayan gün, ortasında bulutların artmasıyla değişiklik gösterebilir. Bu durum, İzmir’in ılıman havasını etkilemeyecek. Güneş ara sıra bulutların arkasında saklanacak. Şehri ziyaret edenler için rahatsızlık vermeyecek. Hafif rüzgar, sahil kesiminde serinletici bir etki yaratıyor. Bugünkü hava ılık ve keyifli.

Bu hafta boyunca, İzmir’de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında dalgalanacak. Özellikle perşembe ve cuma günlerinde bulutlanma artacak. Fakat serinletici rüzgar ile harika bir bahar havası kalacak. Hafta sonuna doğru hava daha açık hale gelecek. Etkinlik planlayanlar için iyi bir fırsat sunuyor.

Hava koşullarına göre önlemler almak faydalı olabilir. Sabah saatlerinde güneşin etkisi az olacaktır. Dışarıda yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek için uygun bir zaman. Öğle saatlerinde güneş etkili olacak. Şapka ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığı için önemli. Rüzgarlı günlerde soğuk havalara karşı uygun giysiler tercih edilmelidir. Bu seçim dış görünüşü güzelleştirir. Ayrıca beklenmedik hava değişimlerinden korur. İzmir’in iklimi, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olsa da, İzmir’de ılıman bir hava karşılayacak. Şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek için bu günleri değerlendirin. Hava koşullarına dikkat ederek yapılacak aktiviteler her zaman daha keyifli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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