İzmir Hava Durumu! 03 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu ılıman. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 2 ile 13 derece arasında seyredecek. Bu koşullarda, sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yanınıza ceket, güneş gözlüğü ve şapka almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Mart 2026 Salı. İzmir'de hava durumu ılıman. Hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. İzmir hava durumu açısından hoş bir gün sunuyor.

Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bu sıcaklık 12 dereceye ulaşacak. Hava açık olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde olacak. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 5 Mart Perşembe ise sıcaklıklar 2 ile 13 derece arasında değişecek. Bulutlar arasından güneş ara ara kendini gösterecek. 6 Mart Cuma günü de sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Artan bulutlar görülmesi muhtemel.

Bu ılıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarları da yanınızda bulundurabilirsiniz.

İzmir'de 3 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça ılıman. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
