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İzmir Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Günlük sıcaklık 25-27 derece arasında değişecekken, gece ise 13-14 derece civarında kalacak. 5 Haziran Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. 6 ve 7 Haziran'da ise yine güneşli hava hakim olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Ancak, yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önem taşıyor. Bol su içmek ve güneşe dikkat etmek de öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Sıcaklık gündüz 25-27 derece arasında, gece ise 13-14 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı düşük olacak ve nem oranı makul seviyelerde seyredecek. İzmir'deki hava durumu oldukça ılıman ve rahatlatıcı hale gelecek.

5 Haziran Cuma günü ise hava sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 25-26 derece arasında, gece ise 14-15 derece civarında seyredecek. 6 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 26-27 derece, gece ise 17-18 derece arasında olacak. 7 Haziran Pazar günü de hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28-29 derece, gece ise 18-19 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, özellikle 5 Haziran Cuma için yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir seçenek. Ancak, 6 ve 7 Haziran'da güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınız için gereklidir. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri almak akıllıca olacaktır. Diğer günlerde ise açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak için fırsatlar bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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