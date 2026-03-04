İzmir Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli. Sıcaklıklar 13 ile 14 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hava biraz serin. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Hafif bir ceket yeterli olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden hafif eserek 7 km/saat hızla sürecek. Nem oranı %83 civarında. Bu durum, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Mart Perşembe günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 14 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Yine sıcaklıklar 13 ile 14 derece civarında olacak. 7 Mart Cumartesi günü hava biraz daha serinleyerek 10 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Sabahları serin olabileceğinden, hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklıklar arttığında, hafif bir ceket veya kazak yeterli olacaktır. Rüzgarlar hafif olacağı için hissedilen sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Nem oranı yüksek olacağından, hava kalitesi iyi olacak. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

