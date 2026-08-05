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İzmir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. 5 Ağustos 2026 tarihli hava raporuna göre gündüz sıcaklığı 33-34 derece, gece ise 22-23 derece arasında olacak. Nem oranı %60 gibi yüksek, rüzgar hızı ise 20 km/saat seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık değerleri bekleniyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı öneriliyor. Ayrıca bol miktarda su içmek, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 5 Ağustos 2026, Çarşamba. İzmir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 20 km/saat seviyelerinde. Bu koşullar İzmir'de tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 31-32 derece arasında seyredecek. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak hava koşullarında önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artıyor. Bu zamanlarda şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Su kaybını önlemek de oldukça önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması, deniz veya havuz aktiviteleri için uygun fırsatlar sunuyor.

İzmir'de 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinliklerini değerlendirmek için bu güzel havayı kullanabilirsiniz. Güneşten korunmak ve su tüketimine dikkat etmek sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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