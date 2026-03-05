HABER

İzmir Hava Durumu! 05 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye ulaşacakken, gece sıcaklığı 6 dereceye düşecek. Hafif esen rüzgar, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer oluşturacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Cuma günü 12 ile 18 derece, Cumartesi günü 9 ile 14 derece sıcaklık bekleniyor. Yanınıza kalın giysi almanız serin akşam saatleri için faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 05 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye düşecek. Rüzgar hafif şeklinde esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında olacak. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. 8 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler seçerek günün tadını çıkarabilirsiniz.

