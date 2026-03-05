İzmir Hava Durumu! 05 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye düşecek. Rüzgar hafif şeklinde esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında olacak. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. 8 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler seçerek günün tadını çıkarabilirsiniz.