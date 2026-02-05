İzmir Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %80 ile %91 arasında olacak. Rüzgarın hızı ise saatte 32 kilometreye kadar çıkacak. Hava koşulları oldukça etkileyici. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk alın. Bu, ıslanmaktan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı kalacak. 6 Şubat Cuma, sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi hafif yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar ise yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 5 ile 12 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarını dikkate alarak açık hava aktivitelerinizi planlayın. Yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarın hızlanması nedeniyle dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle olumsuzluklara karşı tedbirli davranmak da önemlidir.