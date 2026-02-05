HABER

İzmir Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin bir seyir izleyecek. Sıcaklık 8 ile 12 derece arasında değişirken, nem oranı %80 ile %91 dolaylarında kalacak. Rüzgar saatte 32 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu yağışlı olmaya devam edecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Uygun giyinmek ve hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

İzmir Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %80 ile %91 arasında olacak. Rüzgarın hızı ise saatte 32 kilometreye kadar çıkacak. Hava koşulları oldukça etkileyici. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk alın. Bu, ıslanmaktan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı kalacak. 6 Şubat Cuma, sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi hafif yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar ise yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 5 ile 12 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarını dikkate alarak açık hava aktivitelerinizi planlayın. Yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarın hızlanması nedeniyle dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle olumsuzluklara karşı tedbirli davranmak da önemlidir.

